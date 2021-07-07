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Дания предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против COVID

Среда, 7 июля 2021, 20:48

Правительство Дании предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса, однако неизвестно какой именно.

Источник: Правительственный портал

Детали: О соответствующем решении датского правительства сообщили в Кабмине. Указывается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил датского коллегу Йеппе Кофодоми за такое решение.

Какая и когда именно вакцина поступит в Украину пока неизвестно.

Кулеба также предложил министру иностранных дел Дании заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан.

Напомним:

  • Администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.

Украинская правда
Темы: вакцинацияДания
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