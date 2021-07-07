Дания предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против COVID
Среда, 7 июля 2021, 20:48
Правительство Дании предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса, однако неизвестно какой именно.
Источник: Правительственный портал
Детали: О соответствующем решении датского правительства сообщили в Кабмине. Указывается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил датского коллегу Йеппе Кофодоми за такое решение.
Какая и когда именно вакцина поступит в Украину пока неизвестно.
Кулеба также предложил министру иностранных дел Дании заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан.
Напомним:
- Администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.
Украинская правда