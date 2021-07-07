Дания предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против COVID

Правительство Дании предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса, однако неизвестно какой именно.

Источник: Правительственный портал

Детали: О соответствующем решении датского правительства сообщили в Кабмине. Указывается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил датского коллегу Йеппе Кофодоми за такое решение.

Какая и когда именно вакцина поступит в Украину пока неизвестно.

Кулеба также предложил министру иностранных дел Дании заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан.

Напомним: