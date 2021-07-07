Базу американских военных в Ираке обстреляли ракетами
Среда, 7 июля 2021, 21:55
Американские военные сообщили о ракетном обстреле их базы в Ираке, в результате чего пострадали два человека.
Источник: CNBC
Детали: Указывается, что по меньшей мере 14 ракет выпустили по базе, где находятся войска США и другие международные силы.
Обстрел произошел около 12:30 по местному времени. Ракетами ударили по самой базе Айн Аль-Асад и его периметру. Войска задействовали защитные меры.
Сейчас оцениваются убытки и повреждения базы.
О том, являются ли раненые военными или гражданскими пока неизвестно.
Также нет информации о том, кто стоит за обстрелом. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за ракетный удар.
Что предшествовало: У посольства США в Багдаде сбили, как сообщается, заряженный взрывчаткой беспилотник.
Украинская правда