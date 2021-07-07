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Базу американских военных в Ираке обстреляли ракетами

Среда, 7 июля 2021, 21:55
Базу американских военных в Ираке обстреляли ракетами

Американские военные сообщили о ракетном обстреле их базы в Ираке, в результате чего пострадали два человека.

Источник: CNBC

Детали: Указывается, что по меньшей мере 14 ракет выпустили по базе, где находятся войска США и другие международные силы.

Обстрел произошел около 12:30 по местному времени. Ракетами ударили по самой базе Айн Аль-Асад и его периметру. Войска задействовали защитные меры.

Сейчас оцениваются убытки и повреждения базы.

О том, являются ли раненые военными или гражданскими пока неизвестно.

Также нет информации о том, кто стоит за обстрелом. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за ракетный удар.

Что предшествовало: У посольства США в Багдаде сбили, как сообщается, заряженный взрывчаткой беспилотник.

Украинская правда

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Темы: ИракСША
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