На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, который ранил ножом 2-летнего ребенка

В Софийском районе Днепропетровской области задержали злоумышленника, который нанес ножевые ранения 2-летнему ребенку.

Источник: Национальная полиция

Детали: Жительница Софиевского района сообщила, что бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2-х и 7 лет и угрожает им расправой.

В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. Он нанес ребенку резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Сейчас ребенок находится в больнице.

Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию.

Злоумышленник скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софийском районе, в том же поселке, где произошло преступление.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.