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Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало

Четверг, 8 июля 2021, 01:55
Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало

Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси выдать Валерия Цепкало – оппозиционного политика, которого в прошлом году не допустили к участию в президентских выборах в Беларуси.

Источник: LSM.lv

Детали: В прокуратуре сообщили, что решение принято 28 июня. Причин отказа пока не комментируют.

Однако министр иностранных дел Латвии Ринкевичс и министр юстиции Янис Борданс еще в феврале заявляли, что требование выдать белорусских оппозиционеров следует отклонить.

Законодательством Латвии предусмотрен отказ в выдаче человека, если речь идет о политических мотивах.

Проводя проверку запроса о выдаче, генпрокуратура может попросить МИД и учреждения госбезопасности дать свое мнение, чтобы выяснить, просят ли выдачи человека по политическим мотивам и не связана ли такая просьба с намерением властей другого государства начать уголовное преследование этой персоны или наказать за политические взгляды.

Предыстория:

    • Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
    • 24 июля стало известно, что он уехал из Беларуси в РФ и вывез с собой детей. Позже появилась информация, что Валерий Цепкало переместился в Киев. В день выборов президента Беларуси, 9 августа, стало известно, что его жена Вероника Цепкало уехала из Минска в Москву (РФ).

Темы: ЛатвияБеларусьоппозиция
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