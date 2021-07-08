Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало
Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси выдать Валерия Цепкало – оппозиционного политика, которого в прошлом году не допустили к участию в президентских выборах в Беларуси.
Источник: LSM.lv
Детали: В прокуратуре сообщили, что решение принято 28 июня. Причин отказа пока не комментируют.
Однако министр иностранных дел Латвии Ринкевичс и министр юстиции Янис Борданс еще в феврале заявляли, что требование выдать белорусских оппозиционеров следует отклонить.
Законодательством Латвии предусмотрен отказ в выдаче человека, если речь идет о политических мотивах.
Проводя проверку запроса о выдаче, генпрокуратура может попросить МИД и учреждения госбезопасности дать свое мнение, чтобы выяснить, просят ли выдачи человека по политическим мотивам и не связана ли такая просьба с намерением властей другого государства начать уголовное преследование этой персоны или наказать за политические взгляды.
Предыстория:
- Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
- 24 июля стало известно, что он уехал из Беларуси в РФ и вывез с собой детей. Позже появилась информация, что Валерий Цепкало переместился в Киев. В день выборов президента Беларуси, 9 августа, стало известно, что его жена Вероника Цепкало уехала из Минска в Москву (РФ).