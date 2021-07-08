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"Шансов выжить нет": от обрушения дома в Майами погибли 54 человека, пропали 86

Четверг, 8 июля 2021, 02:40

Число жертв в результате обвала 12-этажного дома в Серфсайд (штат Флорида) выросла до 54.

Источник: The New York Times, АР

Детали: Помощник начальника спасательной службы Майами Рэй Джадалла заметил, что "исходя из фактов, шансов выжить (тем, кто под завалами, - ред.) нет".

Спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще 8 человек, поэтому число погибших возросло до 54.

Кроме того, без вести пропавшими считают 86 человек.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила: "Мы все просили Бога о чуде. Поэтому решение о переходе от спасения к восстановительным работам является чрезвычайно сложным".

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.
  • Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.
  • Поисково-спасательные группы в Серфсайде (штат Флорида) на месте обрушения здания во вторник обнаружили еще четыре тела, количество жертв возросло до 36.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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