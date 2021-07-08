"Шансов выжить нет": от обрушения дома в Майами погибли 54 человека, пропали 86

Число жертв в результате обвала 12-этажного дома в Серфсайд (штат Флорида) выросла до 54.

Источник: The New York Times, АР

Детали: Помощник начальника спасательной службы Майами Рэй Джадалла заметил, что "исходя из фактов, шансов выжить (тем, кто под завалами, - ред.) нет".

Спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще 8 человек, поэтому число погибших возросло до 54.

Кроме того, без вести пропавшими считают 86 человек.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила: "Мы все просили Бога о чуде. Поэтому решение о переходе от спасения к восстановительным работам является чрезвычайно сложным".

Спасатели заявляют, что шансов найти под завалами выживших нет, поэтому прекращают поиски.

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