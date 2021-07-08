И. о. премьер-министра Гаити заявил, что будет руководить страной после убийства президента
Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о военное положение в стране, и что он будет руководить страной.
Источник: ABC News
Прямая речь Жозефа: "Мы со всеми министрами работаем с момента выхода новостей (об убийстве президента Гаити - ред.), И мы хотим заверить вас, что привлечем убийц президента к ответственности".
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, и пусть власть выполняет свою работу. Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации".
Детали: Жозеф назвал убийство президента Гаити Жовенеля моизму "ненавистнический, бесчеловечным и варварским поступком".
Также он заверил, что национальная полиция и военные силы страны контролируют ситуацию.
Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.
Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.