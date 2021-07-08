Боец ВСУ на Донбассе получил осколочное ранение

За сутки 7 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, а также 3 нарушения за текущие сутки. Ранен один военный.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

У Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки противник обстреливал позиции ВСУ с ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 8 июля со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.