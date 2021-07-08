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И цифровой, и бумажный, и внутренний: власти анонсируют разные COVID-сертификаты

Четверг, 8 июля 2021, 10:37

В Украине COVID-сертификат можно будет получить в бумажном виде, вероятно, с осени; он будет иметь QR код, как и цифровой аналог.

Источник: проектная менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко на пресс конференции, "Укринформ"

Прямая речь: "Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертифката. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде".

Детали: По ее словам, и в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR код, информация с которого будет расшифровывается с помощью соответствующего сканера.

Соответственно, COVID-сертификат планируется трех типов: о прохождении полного курса вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из электронной системы здравоохранения.

Как добавила на пресс конференции руководитель директората МОЗ по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Мария Карчевич, бумажная версия COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.

Также, по ее словам, планируется, что COVID-сертификат будет как для выезда за границу, так и "внутренним".

"Также есть внутренний сертификат. Сейчас Минздрав подал предложение, что внутренний сертификат может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период. Возможно, на осенний период, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата", – сказала Карчевич.

Этому предшествовало: С 1 июля Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирования COVID-сертификата в приложении "Дія". Граждане, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, могут сгенерировать в приложении "Дія" цифровую версию COVID-сертификата.

Сейчас идет оценка украинской разработки соответствия спецификации Европейского Союза.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусздоровьедиджитализация
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