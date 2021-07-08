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Новые штаммы COVID-19 пока побеждают в гонке с вакцинами – ВОЗ

Четверг, 8 июля 2021, 10:56
Council of Europe

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что новые варианты коронавируса пока побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.

Источник: глава ВОЗ на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь: "Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, морально неоправдан и является неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса".

Детали: Гебреесус добавил, что некоторые страны с высоким уровнем вакцинированного населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, словно пандемия коронавируса уже закончилась.

Глава ВОЗ отметил, что ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.

Напомним: В мире по состоянию на утро 8 июля зафиксировано более 185,8 млн случаев заражения коронавируса, из них – более 4 млн летальных.

Штамм COVID-19 – B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 104 странах и территориях.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусмирздоровье
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