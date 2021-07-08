В Германии штамм "Дельта" составляет уже 60% заражений

В Германии штамм коронавируса "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, составляет уже почти 60% всех заражений, постепенно вытесняя британский штамм "Альфа".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в Институте Роберта Коха.

Хотя показатели заболеваемости в стране остаются на минимуме за почти год, на неделе с 21 по 27 июня доля "Дельты" среди исследованных положительных образцов составила 59%, почти удвоившись по сравнению с данными за неделю до того.

Поскольку речь идет о данных двухнедельной давности, в Институте предполагают, что в настоящее время "Дельта" составляет уже две трети всех заражений коронавирусом в стране.

Штамм "Альфа", в то же время, становится менее распространенным. Если в конце мая он доминировал и составлял 91% всех случаев, то на конец июня – только 33%. Другие варианты коронавируса в Германии встречаются редко.

Эксперты-вирусологи призывают не ослаблять бдительность и дальше носить маски и соблюдать все меры предосторожности, учитывая то, что штамм "Дельта" более заразный.

В то же время, темпы вакцинации в Германии замедлились. За последнюю неделю средние темпы за день составляли 710 000 прививок, тогда как неделей ранее – 800 500 прививок, а две недели назад – 820 000.

Кроме того, участились случаи неявки на прививку в центры вакцинации.