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Белорусские власти ограничили доступ к известному оппозиционного сайта, главреда задержали

Четверг, 8 июля 2021, 11:38

Белорусский оппозиционный сайт издания "Наша Нива" больше не открывается не только в Беларуси, но и за рубежом.

Источник: "Наша Нива" в Telegram, TYT.BY

Детали: Сейчас издание продолжает писать в Telegram. Там "Наша Нива" сообщает, что официальной причиной ограничения доступа к сайту стало оповещение Генпрокуратуры о якобы размещение информации, что противоречит закону.

Именно поэтому Министерство информации решило ограничить доступ к интернет-ресурсу.

Кроме того, указывается, что дома у редактора издания Андрея Скурко идет обыск.

Также известно, что главного редактора издания Егора Мартыновича задержали, а его квартиру обыскали.

Не могут выйти на связь с еще одним редактором издания Андреем Дынко. Вероятно, он также задержан.

Кроме того, сообщается о обысках и задержаниях еще в других редакциях. Речь идет об изданиях "Брестская газета" и Intex-press.

Напомним:

  • С августа 2020 доступ к сайту издания "Наша Нива" заблокирован на территории Беларуси.
  • В мае 2021 в Беларуси заблокировали деятельность портала TUT.BY, а в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов.

Украинская правда
Темы: свобода словаБеларусьоппозиция
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