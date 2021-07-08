Белорусские власти ограничили доступ к известному оппозиционного сайта, главреда задержали
Белорусский оппозиционный сайт издания "Наша Нива" больше не открывается не только в Беларуси, но и за рубежом.
Источник: "Наша Нива" в Telegram, TYT.BY
Детали: Сейчас издание продолжает писать в Telegram. Там "Наша Нива" сообщает, что официальной причиной ограничения доступа к сайту стало оповещение Генпрокуратуры о якобы размещение информации, что противоречит закону.
Именно поэтому Министерство информации решило ограничить доступ к интернет-ресурсу.
Кроме того, указывается, что дома у редактора издания Андрея Скурко идет обыск.
Также известно, что главного редактора издания Егора Мартыновича задержали, а его квартиру обыскали.
Не могут выйти на связь с еще одним редактором издания Андреем Дынко. Вероятно, он также задержан.
Кроме того, сообщается о обысках и задержаниях еще в других редакциях. Речь идет об изданиях "Брестская газета" и Intex-press.
Напомним:
- С августа 2020 доступ к сайту издания "Наша Нива" заблокирован на территории Беларуси.
- В мае 2021 в Беларуси заблокировали деятельность портала TUT.BY, а в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов.