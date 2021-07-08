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COVID в Киеве: новых больных немного больше, чем выздоровлений

Четверг, 8 июля 2021, 12:05
Фото КГГА

За сутки 7 июля в столице зарегистрировали 181 новый случай коронавируса, 1 человек умер, 154 преодолели болезнь.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Плюс 181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Плюс 1 летальный случай от вируса".

Детали: Среди новых больных – 112 женщин в возрасте от 21 до 74 лет, 65 мужчин в возрасте от 19 до 67 лет, 3 девочки от 4 до 12 лет и 1 мальчик 17 лет.

11 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (52), Днепровском (42) и в Дарницком (35) районах.

Всего по состоянию на 8 июля в Киеве уже 215 220 подтвержденных случаев коронавируса, 5 202 заболевших скончались. Преодолели вирус 206 148 местных жителей.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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