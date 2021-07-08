COVID в Киеве: новых больных немного больше, чем выздоровлений
Четверг, 8 июля 2021, 12:05
За сутки 7 июля в столице зарегистрировали 181 новый случай коронавируса, 1 человек умер, 154 преодолели болезнь.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "Плюс 181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Плюс 1 летальный случай от вируса".
Детали: Среди новых больных – 112 женщин в возрасте от 21 до 74 лет, 65 мужчин в возрасте от 19 до 67 лет, 3 девочки от 4 до 12 лет и 1 мальчик 17 лет.
11 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (52), Днепровском (42) и в Дарницком (35) районах.
Всего по состоянию на 8 июля в Киеве уже 215 220 подтвержденных случаев коронавируса, 5 202 заболевших скончались. Преодолели вирус 206 148 местных жителей.
Украинская правда