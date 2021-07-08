Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты провели в Крыму танковые учения

Четверг, 8 июля 2021, 13:09

Армейский корпус Черноморского флота России провел на полигоне под оккупированным Симферополем военные учения со стрельбами танков. Обучение прошли на фоне проведения Sea Breeze в Черном море.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Россия провела учения на полигоне "Ангарский" в оккупированном Крыму. В Черноморском флоте говорят, что танки стреляли по мишеням, что имитировали боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты.

В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.

Предыстория:

  • В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
  • Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.
  • 6 июля корабли, принимающие участие в международных учениях Sea Breeze-2021 продолжат тренировки в международных водах Черного моря. 

Темы: Черное мореКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

Часть Киева осталась без света из-за аварии

Президент Литвы соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Штрафа в 325 миллионов "Новой поште" не будет – глава Госпродпотребслужбы

фото, видеоНардеп Юрченко совершил ДТП и напал на водителя в центре Львова

видеоМедведчуку продлили домашний арест, защита обжалует

В Украине установлен новый рекорд прививок против коронавируса

Все новости...
Черное море
В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США
В РФ заявили, что подняли истребители из-за разведчика США над Черным морем
Россия не помешала проведению военных учений Sea Breeze – Пентагон
Последние новости
13:57
инфографикаБолее 70 кибератак заблокировали на органы власти в июне
13:55
В Беларуси проводят обыски у журналистов: некоторые не выходят на связь
13:46
фотоКомпании из санкционного списка СНБО загрязняли окружающую среду и попались
13:38
фотоТрех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию на автодороге
13:38
В "Укрзализныце" показали, как выглядит первая инклюзивная электричка в Украине
13:37
По эпизоду о "Кузне на Рыбальском" арестовали третьего подозреваемого
13:19
фотоВ Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда со школьниками, есть пострадавшие
13:00
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам – Минфин
12:55
инфографикаОтношение россиян к Навальному после заключения ухудшилось – социология
12:50
Под СБУ митингуют с требованием не выдавать Беларуси активиста Боленкова
Все новости...