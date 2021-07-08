Оккупанты провели в Крыму танковые учения
Четверг, 8 июля 2021, 13:09
Армейский корпус Черноморского флота России провел на полигоне под оккупированным Симферополем военные учения со стрельбами танков. Обучение прошли на фоне проведения Sea Breeze в Черном море.
Источник: "Интерфакс-Россия"
Детали: Россия провела учения на полигоне "Ангарский" в оккупированном Крыму. В Черноморском флоте говорят, что танки стреляли по мишеням, что имитировали боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты.
В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.
Предыстория:
- В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
- Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.
- 6 июля корабли, принимающие участие в международных учениях Sea Breeze-2021 продолжат тренировки в международных водах Черного моря.