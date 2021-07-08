Оккупанты провели в Крыму танковые учения

Армейский корпус Черноморского флота России провел на полигоне под оккупированным Симферополем военные учения со стрельбами танков. Обучение прошли на фоне проведения Sea Breeze в Черном море.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Россия провела учения на полигоне "Ангарский" в оккупированном Крыму. В Черноморском флоте говорят, что танки стреляли по мишеням, что имитировали боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты.

В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.

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