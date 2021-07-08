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Подорожал проезд в пригородных маршрутках Львовщины

Четверг, 8 июля 2021, 13:12

Перевозчики, которые обслуживают пригородные и междугородные автобусные маршруты на Львовщине, в очередной раз подняли стоимость проезда.

Источник: Zaxid.net

Детали: Минимальная стоимость поездки (одна остановка) выросла с 10 до 12 грн. Всего с середины июня и до ныне тарифы выросли в пределах 30% практически по всем направлениям.

По словам руководителя концерна "Екопастранс", который объединяет ряд перевозчиков, Игоря Самардака, продолжается постепенное повышение стоимости проезда, которое начали в прошлом году из-за негативного влияния карантина.

Руководитель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка рассказал, что изменилась стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах практически всех направлений - самборском, николаевском, радеховском, каменка-бугском, бродовском.

Начальник управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий объяснил журналистам, что областные государственные администрации уже несколько лет не влияют на образование тарифов перевозчиками и практически не вмешиваются в этот процесс. Реагировать на нарушения должен Антимонопольный комитет.

"Возросла доля жалоб, связанных с ценообразованием. Единственное, что мы можем просить перевозчиков - заблаговременно сообщать общины, глав ОТГ, старост, размещать информацию в транпортных средствах", - говорит Рудницкий.

Согласно меморандуму с ЛОГА, областные перевозчики осуществляют бесплатную перевозку лишь отдельных категорий льготников - участников боевых действий, бойцов-добровольцев АТО, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших, а также лиц с инвалидностью первой группы по зрению с сопровождающим лицом.

Темы: Львовщинатранспорт
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