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Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро

Четверг, 8 июля 2021, 13:13
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро
Фото с Twitter ЕП

Европейская комиссия признала виновными в картельном сговоре автомобильные концерны Daimler, BMW и Volkswagen и наложила штраф за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Штраф наложен за "вступление в сговор относительно технических разработок в области очистки от оксидов азота".

"Комиссия наложила штраф в размере 875 189 000 евро. Компания Daimler не была оштрафована, поскольку сообщила Комиссии о существовании сговора. Все стороны признали свою причастность и согласились урегулировать дело", – отмечается в заявлении.

Еврокомиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, пояснила, что производители автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche обладают технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС.

Но они избегали конкуренции в использовании всего потенциала этой технологии для очистки и применяли ее не более, чем это требуется по закону.

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Темы: ЕСавтоторговля
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