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Оккупанты выставили на продажу первый отобранный у переселенцев дом

Четверг, 8 июля 2021, 13:38
Фото РИА Новости

Оккупанты "ДНР" выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом.

Источник: Остров со ссылкой на сепаратистские СМИ

Дословно из объявления боевиков о продаже: "Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки – 2008-й. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая – кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы – шлакоблоки".

Детали: За дом, отобранный у собственников, вынужденных покинуть его из-за российской оккупации, установили стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.

Сепаратистские СМИ пишут, что "процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами" запущенны лично главарем боевиков Денисом Пушилиным.  

Темы: Донбассвойнанедвижимость
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