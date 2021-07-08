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Брифинг лидеров Литвы и Испании остановили из-за вылета истребителей на перехват самолета РФ

Четверг, 8 июля 2021, 14:31

Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Наудеды на литовской авиабазе Шяуляй прервали из-за срочного вылета истребителей для сопровождения российского военного самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трансляция пресс-конференции на авиабазе Шяуляй происходила вживую перед носом военного самолета и была прервана через три минуты после начала, когда пилоты начали бежать к самолету.

Науседа продолжал говорить, пока его и Санчеса не увели в сторону. Трибуны и флаги были сняты, а представители СМИ разошлись, чтобы освободить путь к взлету.

Испанские истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели в 10.55 после сообщений о том, что военный самолет вылетел из Калининградской области без предоставления плана полета, заявили в Минобороны Литвы.

После взлета истребителей Прессконференция восстановилась, и Санчес поблагодарил пилотам "за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы, как мы только увидели".

Угрозы для Санчеса или Науседы не было, заявил пресс-секретарь президента Литвы.

Семь испанских истребителей Eurofighter базируются на авиабазе Шяуляй с 30 апреля в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая также включает четыре итальянских самолета F-35 на эстонской авиабазе Эмари.

Миссия воздушной полиции в Балтии регулярно следит за российской военной авиацией, которая осуществляет полеты над международными водами над Балтийским морем между материковой частью России и Калининградским анклавом. Российские самолеты часто летают, не подавая плана полета.

Темы: авиаРосcияЛитваИспания
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