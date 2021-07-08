Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Брифинг лидеров Литвы и Испании остановили из-за вылета истребителей на перехват самолета РФ

Четверг, 8 июля 2021, 14:31
Брифинг лидеров Литвы и Испании остановили из-за вылета истребителей на перехват самолета РФ

Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Наудеды на литовской авиабазе Шяуляй прервали из-за срочного вылета истребителей для сопровождения российского военного самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трансляция пресс-конференции на авиабазе Шяуляй происходила вживую перед носом военного самолета и была прервана через три минуты после начала, когда пилоты начали бежать к самолету.

Науседа продолжал говорить, пока его и Санчеса не увели в сторону. Трибуны и флаги были сняты, а представители СМИ разошлись, чтобы освободить путь к взлету.

Испанские истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели в 10.55 после сообщений о том, что военный самолет вылетел из Калининградской области без предоставления плана полета, заявили в Минобороны Литвы.

После взлета истребителей Прессконференция восстановилась, и Санчес поблагодарил пилотам "за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы, как мы только увидели".

Угрозы для Санчеса или Науседы не было, заявил пресс-секретарь президента Литвы.

Семь испанских истребителей Eurofighter базируются на авиабазе Шяуляй с 30 апреля в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая также включает четыре итальянских самолета F-35 на эстонской авиабазе Эмари.

Миссия воздушной полиции в Балтии регулярно следит за российской военной авиацией, которая осуществляет полеты над международными водами над Балтийским морем между материковой частью России и Калининградским анклавом. Российские самолеты часто летают, не подавая плана полета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаРосcияЛитваИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
авиа
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: