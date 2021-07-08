Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей – СМИ
Четверг, 8 июля 2021, 14:55
Организаторы Олимпийских Игр в Токио намерены запретить присутствовать зрителям на соревнованиях.
Источник: Reuters
Детали: Раньше Япония объявила чрезвычайное положение из-коронавируса. Таким образом, перед Олимпийскими играми хотят преодолеть новую волну заболевания.
Источники утверждают, что решение будут обсуждать организаторы совместно с Международным олимпийским комитетом. Для переговоров в Токио прибыл президент МОК Томас Бах.
Решение о запрете присутствии зрителей могут принять на фоне роста количества новых случаев коронавируса, в том числе штамма "Дельта".
Что предшествовало: Правительство планирует объявить четвертое чрезвычайное положение для Токио для борьбы с новой пандемией коронавируса.
Предыстория:
- "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
- Старт Олимпийских игр анонсировано 23 июля.
Украинская правда