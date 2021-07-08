Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей – СМИ

Организаторы Олимпийских Игр в Токио намерены запретить присутствовать зрителям на соревнованиях.

Источник: Reuters

Детали: Раньше Япония объявила чрезвычайное положение из-коронавируса. Таким образом, перед Олимпийскими играми хотят преодолеть новую волну заболевания.

Источники утверждают, что решение будут обсуждать организаторы совместно с Международным олимпийским комитетом. Для переговоров в Токио прибыл президент МОК Томас Бах.

Решение о запрете присутствии зрителей могут принять на фоне роста количества новых случаев коронавируса, в том числе штамма "Дельта".

Что предшествовало: Правительство планирует объявить четвертое чрезвычайное положение для Токио для борьбы с новой пандемией коронавируса.

Предыстория: