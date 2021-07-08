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Коронованного "вора в законе" из Украины задержали в Болгарии

Четверг, 8 июля 2021, 15:43
Коронованного вора в законе из Украины задержали в Болгарии

В аэропорту Болгарии задержали "вора в законе" из Украины "Андрея Львовского", который который подозревается в убийстве своего товарища, чтобы подняться в преступной иерархии.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Вор в законе" по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля он предоставил документы на имя другого лица.

Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами относительно дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины".

Детали: Мужчина также известный в преступном мире по прозвищу "Неделя". Его задержали 7 июля в аэропорту города София.

Весной 2020 года ему заочно сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по ст. 115 (умышленное убийство) УК.

"Вора" также объявили в международный розыск.

По данным следствия, в 2009 году он убил своего друга и бизнес-партнера.

К тому времени "Андрей Львовский" хотел получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт, собирался инициировать "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира.

В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому избавился от своего бизнес-партнера.

Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, его "коронуют" и предоставляют статус "вора в законе".

С тех пор он начал контролировать деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак".

За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.

Также его внесли в санкционный список СНБО.

Украинская правда

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Темы: полицияБолгарияУкраина
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