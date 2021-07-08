Украина хочет услышать от НАТО честный ответ на вопрос "когда?" - Кулеба

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции и хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе 8 июля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Россия - это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию".

Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ".

Детали: Глава МИД указал, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также привержена тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость, увеличить доверие между союзниками и Украиной.



Прямая речь: "Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен - ответа на вопрос "когда?" Мы понимаем: членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции".