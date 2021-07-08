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Оккупанты 6 раз обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили

Четверг, 8 июля 2021, 18:34

С начала суток зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск, одного бойца ранили.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия".

Детали: В результате огня украинский военнослужащий получил пулевое ранение, он в лечебном учреждении, состояние здоровья - удовлетворительное.

Отмечается, что на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации ВСУ открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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