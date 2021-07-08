На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ
На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ "Ягорлык".
Источник: сообщение Генерального штаба ВСУ
Детали: В Генштабе рассказали, что в 2014 году из-за оккупацию Крыма Вооруженные Силы потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда".
После этого потребовался новый полигон, где зенитные ракетные войска могли бы тренироваться в ведении противовоздушной боя, проводить пуски зенитных управляемых ракет, испытывать перспективную оружие большой дальности, такое как противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивная система залпового огня "Ольха".
Указывается, что работа по созданию полигона "Ягорлык" началась в 2018 году. Воплощать проект начали в конце 2019 года.
Полноценное функционирование полигона предусматривает, что на нем развернуты системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки, построенные помещения для работы и размещения персонала.
Площадь площадки составляет около 3,7 тыс. га.
На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.