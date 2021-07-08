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На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ

Четверг, 8 июля 2021, 18:44
На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ

На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ "Ягорлык".

Источник: сообщение Генерального штаба ВСУ

Детали: В Генштабе рассказали, что в 2014 году из-за оккупацию Крыма Вооруженные Силы потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда".

После этого потребовался новый полигон, где зенитные ракетные войска могли бы тренироваться в ведении противовоздушной боя, проводить пуски зенитных управляемых ракет, испытывать перспективную оружие большой дальности, такое ​​как противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивная система залпового огня "Ольха".

Указывается, что работа по созданию полигона "Ягорлык" началась в 2018 году. Воплощать проект начали в конце 2019 года.

Полноценное функционирование полигона предусматривает, что на нем развернуты системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки, построенные помещения для работы и размещения персонала.

Площадь площадки составляет около 3,7 тыс. га.

На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

Украинская правда

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Темы: армияХерсонская область
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