Новости 8 июля: штраф "Новой почте", выходки фанатов Англии

"Новую почту" оштрафовали на 325 миллионов — компания будет судиться с Госпродпотребслужбой, УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания, которые, среди прочего, светили вратарю лазером в глаза — актуальные новости 8 июля.

О штрафе "Новой почте"

Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала "Новую почту" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке" — компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Повлекла штраф проверка Госпродпротребслужбы в марте 2021 года в отделении Харькова. Ее проводили по жалобе клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривень.

О выходках англичан

УЕФА выдвинул три обвинения против сборной Англии после полуфинала "Евро-2020" — в матче против Дании болельщики англичан освистали гимн гостей, использовали на стадионе пиротехнику, а также светили лазерной указкой в лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю во время пенальти.

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