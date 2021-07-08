Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмыгаль ожидает членства Украины в ЕС и НАТО через 5-10 лет

Четверг, 8 июля 2021, 23:16

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что через 5-10 лет Украина может стать членом ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

"Украина стремится присоединиться к ЕС и НАТО в ближайшем будущем; мы ожидаем членства через 5-10 лет. Последовательное внедрение реформ является важной предпосылкой будущего Украины в Европе - мы упорно работаем над этим вопросом и достигли значительного прогресса. Конечно, членство Украины в ЕС зависит не только от нас самих, но и от других 27 стран ", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что ЕС ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в котором оцениваются достижения Украины по внедрению реформ.

По его словам, европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на Востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина демонстрирует прогресс на своем пути к реформам.

"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что украинская армия сейчас является одной из самых профессиональных и мощных на европейском континенте.

"Это не только заслуга Украины, это также результат сотрудничества со странами-членами НАТО. Яркий пример - обучение наших бойцов на Яворивском полигоне ", - сказал премьер.

Как сообщалось, специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением.

Темы: ШмыгальНАТОЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Часть Киева осталась без света из-за аварии

Президент Литвы соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Штрафа в 325 миллионов "Новой поште" не будет – глава Госпродпотребслужбы

фото, видеоНардеп Юрченко совершил ДТП и напал на водителя в центре Львова

видеоМедведчуку продлили домашний арест, защита обжалует

В Украине установлен новый рекорд прививок против коронавируса

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: Во 2 квартале мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики
Правительство работает над переводом всех госсервисов в электронный формат
В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко
Последние новости
13:57
инфографикаБолее 70 кибератак заблокировали на органы власти в июне
13:55
В Беларуси проводят обыски у журналистов: некоторые не выходят на связь
13:46
фотоКомпании из санкционного списка СНБО загрязняли окружающую среду и попались
13:38
фотоТрех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию на автодороге
13:38
В "Укрзализныце" показали, как выглядит первая инклюзивная электричка в Украине
13:37
По эпизоду о "Кузне на Рыбальском" арестовали третьего подозреваемого
13:19
фотоВ Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда со школьниками, есть пострадавшие
13:00
Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам – Минфин
12:55
инфографикаОтношение россиян к Навальному после заключения ухудшилось – социология
12:50
Под СБУ митингуют с требованием не выдавать Беларуси активиста Боленкова
Все новости...