Венгерское правительство через миллиардные гранты годами наращивает влияние на Закарпатье - "Схемы"

Правительство Венгрии годами систематически финансирует Закарпатья, вкладывая в приграничный регион миллиарды гривен и наращивая влияние в Украине.

Источник: "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый")

Детали: Журналисты "Схем" проанализировали базу данных, которая содержит подробную информацию о распределении венгерской помощи через один из основных государственных фондов - имени Бетлена Габора – за десятилетний период до 2020 года и обнаружили, что в среднем через этот фонд преимущественно закарпатские венгры получили более трех миллиардов гривен в виде грантов.

О масштабной кампании венгерской политики, которая распространяется не только в Закарпатье, но и почти на все пограничные с Венгрией страны, а также последствия этого журналисты рассказали в расследовании "Орбан. Деньги. Закарпатье".

По подсчетам "Схем", Закарпатье получило от венгерского правительства почти 36 млрд форинтов - это свыше 3 миллиардов гривен или 115 млн евро. Гранты поступали в приграничные регионы регулярно - в период с 2011 по 2020 годы.

Доступ к базе данных распределения безвозвратной венгерской помощи оказали Сербский центр журналистских расследований и словацкий - имени Яна Куцяк, пригласив "Схемы" к сотрудничеству.

В рамках проекта "Hungarian money: влияние Орбана" журналисты-расследователи из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении опубликовали исследование об истинных мотивах финансовой политики венгерского правительства, возглавляемого премьер-министром Виктором Орбаном, и его влияние в соседних с Венгрией странах .

Гранты в Закарпатье поступали из правительственного фонда Бетлена Габора, официальная цель которого - "содействие реализации целей, связанных с национальной политической стратегией венгерского правительства".

Как говорится в расследовании, гранты распределяли по разным направлениям и поступали как отдельным лицам, так и организациям. Так, за 10 лет закарпатские прихода получили из фонда более 6,8 млрд форинтов - это почти 22 млн евро.

Более половины венгерских государственных грантов в Закарпатье - а это минимум 62 миллиона евро - были потрачены на содержание образовательных учреждений, образовательные программы и путешествия, учебники и возведение школ и детсадов.

Кроме того, правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, среди которых учителя, медики, библиотекари, которые владеют венгерским языком. В начале 2021-го года это стало причиной скандала: венгерские журналисты сообщили - более 100 таких закарпатцев не получили доплат.

Это связали с их политической позицией, ведь на прошлогодних выборах они поддерживали не венгерские партии. Официально власти Венгрии это не комментировали. Заместитель председателя "КМКС" Иосиф Борт сообщил, что после резонанса соцработникам в итоге частично компенсировали выплаты.

На развитие культуры в Закарпатье от венгерского фонда за последние 10 лет поступило не менее 2,5 миллиона евро. Из него финансируются также венгроязычные газеты или издания на венгерскую тему, которые напрямую получили по меньшей мере 187 тыс. евро.

Наибольшую сумму венгерских грантов - 34 миллиона евро - получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в городе Берегово.

Если проанализировать все выплаты из правительственного фонда Бетлена Габора, то наибольшее финансирование Закарпатье получило в 2017-м и 2019-м годах.

"Это может быть и совпадением обстоятельств, но 2019-й - это год парламентских выборов в Украине. Например, в начале 2019 году венгерское правительство предоставило деньги и на изготовление рекламных щитов" КМКС "- венгерской партии Василия Брензовича. О каких конкретно рекламных щитах говорится - не указано, однако в тот период, когда в Украине продолжался избирательный процесс, гражданская сеть "Опора" заметила несколько билбордов с символикой партии", - говорится в расследовании.

При этом венгры отрицают, что бюджетные деньги соседней страны идут на политическую деятельность.

В комментарии глава офиса премьер-министра Орбана Гергели Гуляш заявил: "Это действительно важная задача венгерского государства - поддерживать наши меньшинства. Это наш конституционный долг. И я думаю, что это не только возможности для Венгрии, но и хороший привилегия для Украины и других стран, которые могут получать выгоду от поддержки венгерского государства".

Он также отрицал, что Венгрия таким образом распространяет свою юрисдикцию на соседние страны, о чем говорят некоторые аналитики.

Журналисты также пообщались с несколькими получателями помощи от фонда Бетлена Габора. По мнению этих предпринимателей, поддержка закарпатских венгров налогоплательщиками Венгрии - это, в том числе, и "поддержка экономики всей Украины".

Опрошенные эксперты видят, что таким образом правительство соседней страны может оказывать влияние на взгляды закарпатских венгров и политическую жизнь региона.

"Таким образом создаются структуры параллельной государства, - считает закарпатский писатель Андрей Любка. - То есть, есть параллельная администрация, которая проникла во все сферы и по существу не просто их контролирует, но и задает им тон, финансово содержит, в отличие от неповоротливой украинской бюрократической машины. Эта параллельное государство, оно формирует свою политику. Ремонты школ, обеспечение врачей, выплаты венгерских пенсий, выплаты этих всех грантов, поездки детей, куда бы мы ни копнули - оно цементирует это сообщество и позволяет им управлять".

В частности, накануне венгерских выборов 2018 году до приграничных сел Венгрии организовано привозили украинцев с венгерскими паспортами. Официальный Будапешт это никак не комментировал.

Ранее в СБУ сообщали о возможной причастности нескольких иностранных благотворительных фондов и их функционеров - в частности, лидера партии "КМКС" Василия Брензовича - к "деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины".

Открыто уголовное производство по статьям "государственная измена", а также "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине".

Некоторые опрошенные эксперты, как и сам Брензович, считают дело "политически мотивированным", а Венгрия вызвала для объяснений посла Украины в Будапеште.

Также в судебном реестре Украины есть производства, датированные 2018-2021 годами, в которых речь идет о возможной подделке регистрационных документов для получения грантов, а также неуплату налогов. В производстве фигурирует и венгерский правительственный фонд Бетлена Габора. В самом фонде это никак не комментировали.