В Швеции разбился самолет, есть погибшие

У аэропорта города Эребру в Швеции вскоре после взлета упал самолет, в результате чего погибли несколько человек.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Швеции, DW

Детали: Самолет загорелся после аварии, и причина аварии пока не известна.

Полиция заявила, что в самолете было девять человек.

СМИ сообщают, что на борту было восемь парашютистов и пилот.

Также полиция подтвердила, что несколько человек погибли, однако не сообщила точное количество жертв.

Кроме того, сообщается, что по меньшей мере одного человека спасли на месте катастрофы и доставили в больницу с серьезными травмами.