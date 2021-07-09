В Швеции разбился самолет, есть погибшие
Пятница, 9 июля 2021, 02:24
У аэропорта города Эребру в Швеции вскоре после взлета упал самолет, в результате чего погибли несколько человек.
Источник: Reuters со ссылкой на полицию Швеции, DW
Детали: Самолет загорелся после аварии, и причина аварии пока не известна.
Полиция заявила, что в самолете было девять человек.
СМИ сообщают, что на борту было восемь парашютистов и пилот.
Также полиция подтвердила, что несколько человек погибли, однако не сообщила точное количество жертв.
Кроме того, сообщается, что по меньшей мере одного человека спасли на месте катастрофы и доставили в больницу с серьезными травмами.