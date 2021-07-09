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В Швеции разбился самолет, есть погибшие

Пятница, 9 июля 2021, 02:24

У аэропорта города Эребру в Швеции вскоре после взлета упал самолет, в результате чего погибли несколько человек.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Швеции, DW

Детали: Самолет загорелся после аварии, и причина аварии пока не известна.

Полиция заявила, что в самолете было девять человек.

СМИ сообщают, что на борту было восемь парашютистов и пилот.

Также полиция подтвердила, что несколько человек погибли, однако не сообщила точное количество жертв.

Кроме того, сообщается, что по меньшей мере одного человека спасли на месте катастрофы и доставили в больницу с серьезными травмами.

Темы: Швецияавиа
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