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Обвал дома возле Майами: 64 жертвы и 76 пропавших человек

Пятница, 9 июля 2021, 04:51
Обвал дома возле Майами: 64 жертвы и 76 пропавших человек

Число погибших в результате обрушения дома в Серфсайд у Майами (Флорида, США) вновь возросла, сообщают о 64 жертвах, 76 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: Reuters

Детали: Спасатели извлекли из-под руин останки еще 10 человек.

В общем 76 человек остаются пропавшими, - об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время пресс-конференции через день после того, как местные спасатели сообщили, что не остается никакой надежды найти выживших.

Речь идет и о том, что число пропавших может измениться, поскольку есть надежда, что не все были в здании, когда оно обвалилось.

Хотя местные чиновники заявили в четверг, что поисково-спасательная часть операции завершается, раскопки будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не обнаружат всех, кто вероятно находился внутри дома.

"Вчера было трудно, - заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис, имея в виду переход к режиму восстановительных работ. - Но работа будет продолжаться, и спасатели собираются идентифицировать каждого человека".

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.
  • Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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