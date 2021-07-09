Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обвал дома возле Майами: 64 жертвы и 76 пропавших человек

Пятница, 9 июля 2021, 04:51

Число погибших в результате обрушения дома в Серфсайд у Майами (Флорида, США) вновь возросла, сообщают о 64 жертвах, 76 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: Reuters

Детали: Спасатели извлекли из-под руин останки еще 10 человек.

В общем 76 человек остаются пропавшими, - об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время пресс-конференции через день после того, как местные спасатели сообщили, что не остается никакой надежды найти выживших.

Речь идет и о том, что число пропавших может измениться, поскольку есть надежда, что не все были в здании, когда оно обвалилось.

Хотя местные чиновники заявили в четверг, что поисково-спасательная часть операции завершается, раскопки будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не обнаружат всех, кто вероятно находился внутри дома.

"Вчера было трудно, - заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис, имея в виду переход к режиму восстановительных работ. - Но работа будет продолжаться, и спасатели собираются идентифицировать каждого человека".

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.
  • Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: новым владельцем Glusco стала азербайджанская SOCAR, подписали соглашение

Президент перетасовал свой Офис

Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем

У Меркель сообщили, о чем будет идти речь за ужином с Зеленским в Берлине

"Винницаоблэнерго" заявила, что ее электричество никто не крал. СБУ опровергает

Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам – Минфин

Все новости...
США
Американский бизнесмен хотел создать частную армию в Украине – Time
В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США
Более 30 штатов подали иск против Google
Последние новости
20:03
Зеленский будет говорить с Меркель о войне на Донбассе и "Северном потоке-2"
19:57
Акции Apple обновили пик стоимости
19:54
В Чехии разрешили женщинам не добавлять к фамилии суффикс -ová
19:38
Официальный курс на 12 июля: гривня немного ослабла
19:37
Трассу "Киев-Харьков-Довжанский" перекрыли из-за аварии бензовоза
19:18
Будапешт организует тесты на антитела пожилым людям на фоне сомнений в эффективности вакцин
19:16
Семенченко объявили новую подозрение: инкриминируют хранение оружия
19:10
НБУ установил тариф на регистрацию коллекторов
18:54
Новый прессекретар рассказал, как ездил в группе поддержки команды КВН Зеленского
18:33
Финансовая пирамида B2B Jewelry продолжает работать – Bihus.Info
Все новости...