Обвал дома возле Майами: 64 жертвы и 76 пропавших человек

Число погибших в результате обрушения дома в Серфсайд у Майами (Флорида, США) вновь возросла, сообщают о 64 жертвах, 76 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: Reuters

Детали: Спасатели извлекли из-под руин останки еще 10 человек.

В общем 76 человек остаются пропавшими, - об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время пресс-конференции через день после того, как местные спасатели сообщили, что не остается никакой надежды найти выживших.

Речь идет и о том, что число пропавших может измениться, поскольку есть надежда, что не все были в здании, когда оно обвалилось.

Хотя местные чиновники заявили в четверг, что поисково-спасательная часть операции завершается, раскопки будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не обнаружат всех, кто вероятно находился внутри дома.

"Вчера было трудно, - заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис, имея в виду переход к режиму восстановительных работ. - Но работа будет продолжаться, и спасатели собираются идентифицировать каждого человека".

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