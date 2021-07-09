На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших
Пятница, 9 июля 2021, 05:45
На территории ООО "Технодом Альянс" в Мелитополе произошел взрыв, два человека госпитализированы с ожогами.
Источник: Госслужба по вопросам труда
Дословно: "8 июля в Мелитополе на территории ООО "Технодом Альянс" 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.
Вдруг произошел взрыв, в результате которого оба получили ожоги всего тела 2 степени и были госпитализированы".
Детали: В ГУ Гоструда в Запорожской области заявляют, что принимают меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая.
Украинская правда