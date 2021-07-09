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На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших

Пятница, 9 июля 2021, 05:45
На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших

На территории ООО "Технодом Альянс" в Мелитополе произошел взрыв, два человека госпитализированы с ожогами.

Источник: Госслужба по вопросам труда

Дословно: "8 июля в Мелитополе на территории ООО "Технодом Альянс" 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.

Вдруг произошел взрыв, в результате которого оба получили ожоги всего тела 2 степени и были госпитализированы".

Детали: В ГУ Гоструда в Запорожской области заявляют, что принимают меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая.

Украинская правда
Темы: Запорожская областьвзрыв
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