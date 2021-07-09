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КГБ Беларуси объявило операцию "по зачистке радикалов"

Пятница, 9 июля 2021, 07:44

В Беларуси проходит операция "по зачистке от радикально настроенных лиц".

Источник: DW со ссылкой на заместителя начальника следственного управления КГБ Константина Бычека

Детали: По словам Бычека, силовики установили личности участников чатов в Telegram и проводят обыски и задержания, чтобы проверить причастность каждого из них к неким преступлениям.

Телеканал "Беларусь 1"уточнил, что речь идет о сообществах и чатах, где якобы проводили "вербовку и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма".

По данным телеканала, внимание властей привлекли каналы "Отряды гражданской самообороны Беларуси" и "Буслы ляцяць" ("Аисты летят").

Напомним: В ЕС призвали власти Беларуси прекратить преследование независимых СМИ после задержания главного редактора одного из крупнейших независимых изданий страны "Наша Нива".

Как сообщалось, в Беларуси заблокировали сайт одного из крупнейших независимых изданий "Наша Нива" и задержали главного редактора, в редакции и дома у части коллектива проходят обыски.

Темы: Беларусь
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