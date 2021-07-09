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В Киеве разоблачили схему в ритуальной службе: продавали места на закрытых кладбищах

Пятница, 9 июля 2021, 10:52
Фото СБУ

Правоохранители разоблачили схему незаконной продажи мест и организации похорон на закрытых и полузакрытых кладбищах Киева.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Дословно СБУ: "СБУ разоблачила масштабную схему в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы составляли от 3 до 6 тысяч долларов за место".

Детали: Схему организовали несколько должностных лиц КП. К противоправной деятельности они привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги".

Одного из посредников задержали во время получения 6 тысяч долларов за выделение одного места для захоронения. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником 8 тысяч долларов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных преступлений.

Украинская правда
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