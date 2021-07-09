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Из-за перебоев в ГМС есть задержки с оформлением паспортов

Пятница, 9 июля 2021, 11:30

Продолжаются задержки с выдачей документов украинцам из-за перебоев в работе на каналах связи и оборудовании Государственной миграционной службы.

Источник: ГМС в Facebook

Дословно: "К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании Миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовленные документы".

Детали: Миграционщики отмечают, что гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова.

В ГМС обещают обеспечить им подачу документов в ближайшее время без новой записи в очередь.

Дословно: "Мы еще раз приносим извинения за временные неудобства, и как только неисправности будут полностью устранены - безотлагательно проинформируем дополнительно".

Украинская правда
Темы: паспорт Миграционная служба
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