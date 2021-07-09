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В Киеве сутки прошли без смертей от COVID

Пятница, 9 июля 2021, 11:35
Фото КГГА

За сутки 8 июля в столице зафиксировали 203 новых случая коронавируса, 202 больных выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "203 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано".

Детали: Среди новых больных 116 женщин в возрасте от 19 до 80 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девочек от 4 до 13 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

19 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (51), в Днепровском (31) и в Соломенском (25) районах.

Всего по состоянию на 9 июля в столице уже 215 423 подтвержденных случая коронавируса, умерли 5 202 больных, преодолели вирус 206 368 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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