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На выходных в Украине будет еще жарче

Пятница, 9 июля 2021, 11:43
На выходных в Украине будет еще жарче

В ближайшие сутки преимущественно сухую погоду Украины продолжит определять поле повышенного давления и жаркий воздух тропического происхождения. Температура воздуха возрастет до +34 градуса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Синоптики сообщают, что в субботу, 10 июля, в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

В воскресенье, 11 июля, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем и в южной части местами кратковременный дождь, гроза, возможны шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве в воскресенье сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем 31-33°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Утром 9 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 23-26°, в Днепре вблизи Киева 25°.

Напомним: 9 июля ожидают температуру до +33 градуса.

Темы: погода
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