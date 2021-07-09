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Президент Литвы соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Пятница, 9 июля 2021, 11:47
Фото с Twitter ЕП

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о созыве в понедельник, 12 июля,  заседания Совета нацбезопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Речь идет о беспрецедентном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно - последней недели.

На заседании будут обсуждать стратегию для решения проблемы.

В Литве Совет нацбезопасности обсуждает и координирует решения по важнейшим вопросам государственной безопасности и обороны.

Как известно, 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

"Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, направленную не только против Литвы, но и всего ЕС. Это связано с принципиальной позицией ЕС и Литвы по поводу сфальсифицированных выборов и репрессий против гражданского общества... Мы считаем, что институты белорусского режима активно и пассивно привлечены к организации этого потока мигрантов и созданию условий для пересечения границы", - отметила ранее на этой неделе премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

МИД Литвы обратилось к Турции с просьбой помочь с идентификацией мигрантов, чтобы можно было вернуть их на родину.

Темы: ЛитваБеларусьграница
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