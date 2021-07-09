Часть Киева несколько часов была без света из-за аварии

Почти 80 многоэтажек и 600 частных домов в столичном микрорайоне "Жуляны" остались без света из-за аварии.

Источник: ДТЭК Киевские электросети в Facebook

Дословно: "В 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны"".

Источник: Сообщается, что специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

Позже в ДТЭК проинформировали, что по состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов, а до 14:00 вернули свет в остальные обесточенные дома.