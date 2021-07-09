Отношение россиян к Навальному после заключения ухудшилось – социология

Согласно соцопросу, проведенному в РФ, отношение россиян к оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас сидит в тюрьме, за последние месяцы ухудшилось - всего 14% респондентов одобряют его деятельность.

Источник: "Левада-центр"

Детали: Одобрение деятельности Навального снижается – в сентябре 2020 года его деятельность одобряли 20% россиян, а в июне 2021 года – 14%.

Одновременно выросло число тех, кто относится к политику неодобрительно: соответственно с 50% до 62%.

Больше всего деятельность Навального одобряют респонденты 18-24 лет: 24% одобряют, 59% – не одобряют. Меньше всего – респонденты 55 лет и старше: 8% одобряют, 67% не одобряют.

Среди тех, кто одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина, 6% одобряют и Навального, 71% – нет.

Справка: Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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