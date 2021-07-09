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Отношение россиян к Навальному после заключения ухудшилось – социология

Пятница, 9 июля 2021, 12:55

Согласно соцопросу, проведенному в РФ, отношение россиян к оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас сидит в тюрьме, за последние месяцы ухудшилось - всего 14% респондентов одобряют его деятельность.

Источник: "Левада-центр"

Детали: Одобрение деятельности Навального снижается – в сентябре 2020 года его деятельность одобряли 20% россиян, а в июне 2021 года – 14%.

Одновременно выросло число тех, кто относится к политику неодобрительно: соответственно с 50% до 62%. 

 

Больше всего деятельность Навального одобряют респонденты 18-24 лет: 24% одобряют, 59% – не одобряют. Меньше всего – респонденты 55 лет и старше: 8% одобряют, 67% не одобряют. 

Среди тех, кто одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина, 6% одобряют и Навального, 71% – нет.

 

Справка: Опрос проведен 24-30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. 

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.

Украинская правда
Темы: РосcияНавальныйсоциология
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