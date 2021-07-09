В Беларуси проводят обыски у журналистов: некоторые не выходят на связь

У некоторых журналистов Беларуси проводят обыски, силовики пришли в редакции и к некоторым сотрудникам различных изданий.

Источник: NEXTA

Детали: Обыски проводят у журналистки Onliner Анастасии Занько.

Силовики также пришли в редакцию газеты "Ганцавiцкi час" и лунинецкое издание "Информ-прогулка", к администратору портала "Виртуальный Брест" Андрею Кухарчику, брестскому журналисту Максиму Хлебцу, журналистке Татьяне Смоткиной из Глубокого.

Обыск проходит у редактора "Первого Региона" Павла Дайлида, ещё один редактор издания Олег Супрунюк не выходит на связь.



Кроме того, 8 июля обыски прошли в офисе и у сотрудников регионального издания "Медиа-Полесье".

Напомним: