В Беларуси проводят обыски у журналистов: некоторые не выходят на связь
Пятница, 9 июля 2021, 13:55
У некоторых журналистов Беларуси проводят обыски, силовики пришли в редакции и к некоторым сотрудникам различных изданий.
Источник: NEXTA
Детали: Обыски проводят у журналистки Onliner Анастасии Занько.
Силовики также пришли в редакцию газеты "Ганцавiцкi час" и лунинецкое издание "Информ-прогулка", к администратору портала "Виртуальный Брест" Андрею Кухарчику, брестскому журналисту Максиму Хлебцу, журналистке Татьяне Смоткиной из Глубокого.
Обыск проходит у редактора "Первого Региона" Павла Дайлида, ещё один редактор издания Олег Супрунюк не выходит на связь.
Кроме того, 8 июля обыски прошли в офисе и у сотрудников регионального издания "Медиа-Полесье".
Напомним:
- В ЕС призвали власти Беларуси прекратить преследование независимых СМИ после задержания главного редактора одного из крупнейших независимых изданий страны "Наша Нива".
- В Беларуси заблокировали сайт одного из крупнейших независимых изданий "Наша Нива" и задержали главного редактора, в редакции и дома у части коллектива проходят обыски.