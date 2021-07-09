Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси проводят обыски у журналистов: некоторые не выходят на связь

Пятница, 9 июля 2021, 13:55

У некоторых журналистов Беларуси проводят обыски, силовики пришли в редакции и к некоторым сотрудникам различных изданий.

Источник: NEXTA

Детали: Обыски проводят у журналистки Onliner Анастасии Занько.

Силовики также пришли в редакцию газеты "Ганцавiцкi час" и лунинецкое издание "Информ-прогулка", к администратору портала "Виртуальный Брест" Андрею Кухарчику, брестскому журналисту Максиму Хлебцу, журналистке Татьяне Смоткиной из Глубокого.

Обыск проходит у редактора "Первого Региона" Павла Дайлида, ещё один редактор издания Олег Супрунюк не выходит на связь.

Кроме того, 8 июля обыски прошли в офисе и у сотрудников регионального издания "Медиа-Полесье".

Напомним:

  • В ЕС призвали власти Беларуси прекратить преследование независимых СМИ после задержания главного редактора одного из крупнейших независимых изданий страны "Наша Нива".
  • В Беларуси заблокировали сайт одного из крупнейших независимых изданий "Наша Нива" и задержали главного редактора, в редакции и дома у части коллектива проходят обыски.

Темы: Беларусьобыски
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял

Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского

Трассу "Киев-Харьков-Довжанский" перекрыли из-за аварии бензовоза

Семенченко объявили новую подозрение: инкриминируют хранение оружия

СМИ: новым владельцем Glusco стала азербайджанская SOCAR, подписали соглашение

Президент перетасовал свой Офис

Все новости...
Беларусь
Под СБУ митингуют с требованием не выдавать Беларуси активиста Боленкова
Президент Литвы соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью
КГБ Беларуси объявило операцию "по зачистке радикалов"
Последние новости
03:37
У Безоса намекнули, что полет Брэнсона не будет считаться "космическим"
02:25
Количество погибших в обвале у Майами достигло 79
01:29
Мальта первой в ЕС запретит въезд всем не привитым от COVID-19 путешественникам
00:25
Более полусотни человек погибли в пожаре на заводе в Бангладеш
23:27
Израиль ввел обязательную самоизоляцию для путешественников
22:50
При СНБО создали группу по защите информационного пространства
22:00
Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял
21:27
Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского
21:08
Руководство "Слуги народа" призывает экс-коллегу по фракции Юрченко сложить мандат
21:06
Новости экономики: евробонды "Укрзализныци", МВФ, штраф "Новой почты"
Все новости...