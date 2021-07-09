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Более 70 кибератак на органы власти заблокировали в июне

Пятница, 9 июля 2021, 13:57
Более 70 кибератак на органы власти заблокировали в июне

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В основном типами обнаруженных 76 хакерских атак были:

  • Соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)
  • Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
  • Атаки на веб-приложения (Web App Attack)
  • Вредоносное программное обеспечение (Malware)
  • и другие.

Всего проанализировали 65 тысяч критических событий информационной безопасности за прошедший месяц.

Справка: На базе центра функционирует система управления событиями информационной безопасности, мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Напомним: Вечером 6 июля украинцы наблюдали проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.

 

Украинская правда

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Темы: СБУкибербезопасностьхакеры
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