Более 70 кибератак на органы власти заблокировали в июне
Пятница, 9 июля 2021, 13:57
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: В основном типами обнаруженных 76 хакерских атак были:
- Соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)
- Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
- Атаки на веб-приложения (Web App Attack)
- Вредоносное программное обеспечение (Malware)
- и другие.
Всего проанализировали 65 тысяч критических событий информационной безопасности за прошедший месяц.
Справка: На базе центра функционирует система управления событиями информационной безопасности, мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.
Напомним: Вечером 6 июля украинцы наблюдали проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.
Украинская правда