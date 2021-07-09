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В Беларуси главреда "Нашей Нивы" избили при задержании 

Пятница, 9 июля 2021, 14:10
Neviny.by

В Беларуси главного редактора ресурса "Наша Ніва" Егора Мартиновича при задержании избили, он получил травму головы.

Источник: Telegram-канал "Наша Ніва"

Детали: После обысков в офисе и дома Мартиновича доставили на допрос в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь.

Эту ночь главред провел в изоляторе на Окрестина.

Мартинович говорит, что чувствует себя лучше. В пятницу утром его впервые покормили, тогда как задержали в четверг около 10 часов утра. 

Мартиновичу и другим содержащимся в камере не выдали матрасы и постель.

Главного редактора "Нашей Нівы" задержали на 72 часа как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них).

В таком же статусе в СИЗО на улице Окрестина находятся главный редактор журнала "Наша история" Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович.

Скурко страдает сахарным диабетом, он инсулинозависим. Ему разрешили взять лекарства из расчета на три дня. 

Темы: Беларусь
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