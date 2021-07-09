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К аэропорту "Борисполь" придется подъезжать по "встречке" 5 дней

Пятница, 9 июля 2021, 15:25

С 9 по 14 июля подъезд к аэропорту "Борисполь" на дороге М-03 будет осуществляться по встречной полосе в связи с ремонтом.

Источник: Международный аэропорт "Борисполь" и Патрульная полиция Борисполя в Facebook

Дословно аэропорт: "Временно изменена организация дорожного движения на подъезде к аэропорту "Борисполь". Изменения связаны с капитальным ремонтом автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, подъездная дорога к аэропорту. Ремонтные работы продлятся с 9 по 14 июля.

На период проведения ремонтных работ движение транспорта в направлении аэропорта "Борисполь" будет осуществляться через путепровод по встречной полосе".

Детали: Патрульная полиция публикует карту проезда и просит планировать маршрут заранее.

 

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