К аэропорту "Борисполь" придется подъезжать по "встречке" 5 дней

С 9 по 14 июля подъезд к аэропорту "Борисполь" на дороге М-03 будет осуществляться по встречной полосе в связи с ремонтом.

Источник: Международный аэропорт "Борисполь" и Патрульная полиция Борисполя в Facebook

Дословно аэропорт: "Временно изменена организация дорожного движения на подъезде к аэропорту "Борисполь". Изменения связаны с капитальным ремонтом автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, подъездная дорога к аэропорту. Ремонтные работы продлятся с 9 по 14 июля.

На период проведения ремонтных работ движение транспорта в направлении аэропорта "Борисполь" будет осуществляться через путепровод по встречной полосе".

Детали: Патрульная полиция публикует карту проезда и просит планировать маршрут заранее.