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СБУшнику дали 4 года тюрьмы, но прокуратура хочет больше

Пятница, 9 июля 2021, 15:41
СБУшнику дали 4 года тюрьмы, но прокуратура хочет больше
Фото spar.org.ua

Бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела СБУ в Киеве и Киевской области приговорили к 4 годам тюрьмы за злоупотребление влиянием, но Специализированная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать это решение, потому что СБУшника оправдали в части о взяточничестве.

Источник: САП со ссылкой на приговор Высшего антикоррупционного суда от 9 июля

Дословно: "Установлено, что сотрудник СБУ предложил соучредителю предприятия, у которого при обыске было изъято оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья, за 50 тысяч долларов оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования".

Детали: Также следствие установило, что СБУшник неоднократно требовал взятки за невмешательство в осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия.

Сообщается, что ВАКС признал силовика виновным по ч. 2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 3 года.

Но по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество) указанное лицо оправдал.

В САП заявили, что не согласны с таким решением суда и будут обжаловать приговор в части оправдания.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: СБУАнтикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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