Трассу "Киев-Харьков-Довжанский" перекрыли из-за аварии бензовоза

В Полтавской области на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" бензовоз въехал в отбойник.

Источник: сообщение патрульной полиции Украины

Дословно: "На 171 км а/д М-03 "Киев - Харьков-Довжанский" (Полтавская область, на отрезке трассы между Лубнами и Пирятином) перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, образовался затор.

Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел виток топлива на проезжую часть".

Детали: Сообщается, что работники ДСНС занимаются устранением последствий утечки топлива.