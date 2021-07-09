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Трассу "Киев-Харьков-Довжанский" перекрыли из-за аварии бензовоза

Пятница, 9 июля 2021, 19:37
Трассу Киев-Харьков-Довжанский перекрыли из-за аварии бензовоза

В Полтавской области на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" бензовоз въехал в отбойник.

Источник: сообщение патрульной полиции Украины

Дословно: "На 171 км а/д М-03 "Киев - Харьков-Довжанский" (Полтавская область, на отрезке трассы между Лубнами и Пирятином) перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, образовался затор.

Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел виток топлива на проезжую часть".

Детали: Сообщается, что работники ДСНС занимаются устранением последствий утечки топлива.

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Темы: КиевДТП
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