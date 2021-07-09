Новости 9 июля: домашний арест Медведчука, новый пресс-секретарь Зеленского

Медведчуку продлили домашний арест, Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем — актуальные новости 9 июля.

О Медведчуке

Печерский суд продлил домашний арест нардепу от фракции "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку на 2 месяца до 7 сентября — ему инкриминируют государственную измену.

Сторона защиты считает решение незаконным, принятым с нарушением, и будет подавать апелляцию.

О пресс-секретаре Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" - Сергея Никифорова.

Также Зеленский назначил заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка своим советником. Кроме этого заместителем Ермака, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров, который во времена Януковича был заместителем Табачника.

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