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Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял

Пятница, 9 июля 2021, 22:00
Сайт ВМС Украины лег из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял

Сайт Военно-Морских сил Украины временно не работает из-за хакерской атаки из России, кроме того, произошла публикация некоторых документов по учениях Sea Breeze 2021.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Сообщается, что 9 июля зафиксированы случаи хакерских атак россиян на сайт военно-морских сил Украины. Из-за этого состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze 2021.

В Минобороны уверяют, что ни один из документов не был получен из-за утечки информации с информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины.

Там сообщили, что сайт украинского флота временно не работал, поскольку хакеры воспользовались уязвимостями фреймворка, благодаря которому и создали веб-портал.

Также зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

Работу сайта ВМС, говорят в оборонном ведомстве, будет восстановлено в ближайшее время.

Сейчас уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты.

Напомним:

  • Вечером 6 июля украинцы могли наблюдать проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.

Украинская правда

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Темы: хакерыМинобороны
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