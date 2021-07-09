Сайт ВМС Украины "лег" из-за хакерской атаки с РФ, портал Минобороны выстоял

Сайт Военно-Морских сил Украины временно не работает из-за хакерской атаки из России, кроме того, произошла публикация некоторых документов по учениях Sea Breeze 2021.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Сообщается, что 9 июля зафиксированы случаи хакерских атак россиян на сайт военно-морских сил Украины. Из-за этого состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze 2021.

В Минобороны уверяют, что ни один из документов не был получен из-за утечки информации с информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины.

Там сообщили, что сайт украинского флота временно не работал, поскольку хакеры воспользовались уязвимостями фреймворка, благодаря которому и создали веб-портал.

Также зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

Работу сайта ВМС, говорят в оборонном ведомстве, будет восстановлено в ближайшее время.

Сейчас уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты.

Напомним: