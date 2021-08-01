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Ухудшилось состояние здоровья политзаключенного Газиева после микроинсульта – правозащитники

Воскресенье, 1 августа 2021, 00:20
Ухудшилось состояние здоровья политзаключенного Газиева после микроинсульта – правозащитники

Украинский политзаключенный Сервет Газиев, который перенес микроинсульт, жалуется на состояние здоровья.

Источник: Крымская правозащитная группа со ссылкой на генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского

Прямая речь Малышевского: "Ему не оказывают должную медицинскую помощь.

У него очень сильно болит спина, что не позволяет ему совершать намаз. Проблемы с давлением. Он перенес ковид, что тоже негативно отражается на здоровье.

В таком состоянии Газиев вынужден продолжать посещать судебные заседания по своему делу".

Детали: По словам Малышевского, в Сервета Газиева сильно нарушена дикция, часть лица искривлена, тик глаза. Кроме того, у него боли в руках и ногах. Он сильно похудел.

По словам Газиева, лекарства, которые ему выдают, не помогают.

По словам консула, медицинскую карту при этом Газиеву так и не выдали.

Кроме того, пока не получены ответы на обращения адвоката во ФСИН, в прокуратуру Ростовской области, омбудсмену, а также жалобу в следственное управление МВД РФ по Ростовской области с требованием провести проверку по неоказанию медицинской помощи Газиеву.

Что предшествовало: В украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области случился микроинсульт.

Напомним: В России продолжают нарушать основополагающие права незаконно заключенных граждан Украины на получение медицинской помощи, в частности речь идет о крымских татарах Джемиле Гафарове и Сервете Газиеве.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcия
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