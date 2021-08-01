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Израиль утилизирует около 80 тысяч доз Covid-вакцины

Воскресенье, 1 августа 2021, 01:30

Израиль намеревался утилизировать около 80 тысяч доз вакцин против COVID-19, срок действия которых истек в полночь 1 августа.

Источник: The Times Of Israel

Детали: Вакцины Pfizer-BioNTech, которые стоили 60 млн шекелей (1,8 миллиона долларов), придется уничтожить из-за истечения срока годности.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, при этом обращая внимание на срок годности продукта", – говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

"Государство подписала соглашения о конфиденциальности и не может раскрыть точное количество вакцин", – добавляется в сообщении.

Добавим, что в начале этого месяца Израиль отправил Южной Корее около 700 тысяч доз вакцины, срок действия которых заканчивался. В рамках соглашения Сеул отправит свежие вакцины в конце этого года.

Предыстория:

  • Израиль был мировым лидером по внедрению вакцинации, и около 57% из 9,3 миллиона населения были дважды вакцинированы, что составляло 87% людей в возрасте шестидесяти лет и более 90% людей старше 70 лет.
  • Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
  • Со следующей недели в Израиле начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
  • Президент Израиля Ицхак Герцог в пятницу получил третью дозу вакцины от коронавируса, начав кампанию вакцинации бустерными дозами людей старше 60 лет, для замедления распространения штамма Дельта.

Темы: Израильвакцинация
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