Израиль утилизирует около 80 тысяч доз Covid-вакцины

Израиль намеревался утилизировать около 80 тысяч доз вакцин против COVID-19, срок действия которых истек в полночь 1 августа.

Источник: The Times Of Israel

Детали: Вакцины Pfizer-BioNTech, которые стоили 60 млн шекелей (1,8 миллиона долларов), придется уничтожить из-за истечения срока годности.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, при этом обращая внимание на срок годности продукта", – говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

"Государство подписала соглашения о конфиденциальности и не может раскрыть точное количество вакцин", – добавляется в сообщении.

Добавим, что в начале этого месяца Израиль отправил Южной Корее около 700 тысяч доз вакцины, срок действия которых заканчивался. В рамках соглашения Сеул отправит свежие вакцины в конце этого года.

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