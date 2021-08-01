Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 425 нарушений "тишины"

На Донбассе Миссия ОБСЕ зафиксировала 425 нарушений режима прекращения огня, в том числе 39 взрывов, а также ограничение передвижения наблюдателей.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области Миссия зафиксировала 408 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрывы. За предыдущий отчетный период зафиксировано 173 таких нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 17 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 25 таких нарушений.

Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в районе Петровского и вблизи него, а также у участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого.

В отчете говорится и о том, что около 2 блокпостов вооруженных формирований в Донецкой области и в пункте пропуска на границе вблизи Изварино Луганской области Миссия столкнулась с ограничениями свободы передвижения.

Напомним: Во время вражеского обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, его доставили в больницу.