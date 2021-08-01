Украинка Бех-Романчук прошла квалификацию в финал Олимпиады по прыжкам в длину

На Олимпиаде-2020 в Токио украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук прошла квалификацию в финал.

Источник: Общественное

Детали: По результатам отборочного раунда Бех-Романчук попала в топ-12 лучших и будет соревноваться в финале Олимпиады-2020.

Квалификационный норматив в женских прыжках в длину составлял 6.75 метра. Те спортсменки, которые преодолевали его, автоматически отбирались в финал. Если менее 12 атлеток выполняли норматив, в финал отбирали тех, кто показал лучший результат.

В первом прыжке Марина Бех-Романчук прыгнула на 6.71 метра - этого не было достаточно для автоматического попадания в финал, но как оказалось, достаточно для финала.

В двух последующих попытках украинка сделала заступ и не показала никакого результата. В конце концов, Бех-Романчук попала в финал с 10-го места: восемь атлеток выполнили норматив, а Марина была второй лучшей среди тех, кто не прыгнул на 6.75 метра.

Лучший результат в квалификации показала сербка Иванна Шпанович - 7.00 метров. Также в финал попала немка малайки Мигамбо, американка Тара Дэвис и еще восемь прыгуний.

Для попадания в финал нужно было прыгать 6.60 метра - именно с таким результатом попала в решающий старт австралийка Брук Стрэттон.

Напомним: Украинский пловец Романчук завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио.