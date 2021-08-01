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COVID-19 в мире: количество больных превышает 15 миллионов

Воскресенье, 1 августа 2021, 07:25

За сутки 30 июля в мире диагностировали более 531 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 52 тысячи, в Индии - более 41 000 новых заражений, в Бразилии - более 37 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Россия.

Украина среди стран мира занимает 56 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция.

За все время пандемии вылечились от недуга 179 285 118 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

 

С начала пандемии подтверждено 4 232 932 смерти от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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