COVID-19 в мире: количество больных превышает 15 миллионов
За сутки 30 июля в мире диагностировали более 531 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 52 тысячи, в Индии - более 41 000 новых заражений, в Бразилии - более 37 000 случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Россия.
Украина среди стран мира занимает 56 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.
В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция.
За все время пандемии вылечились от недуга 179 285 118 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 232 932 смерти от COVID-19.