Боксер Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр

Украинский боксер Александр Хижняк, пройдя в полуфинал, обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Источник: Sport.ua

Детали: В четвертьфинале весовой категории до 75 кг Хижняк дрался с Еури Седено Мартинесом из Доминиканской республики.

Дуэль получилась сложной. Украинец владел преимуществом в первых двух раундах, нанося сопернику много ударов.

Однако в третьем раунде рефери после удара доминиканца ниже пояса открыл счет для украинца, зафиксировав нокдаун.

Судьи отдали победу Хижняку по очкам разделенным решением.

Напомним: Первое "серебро" для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.