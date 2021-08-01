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Боксер Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр

Воскресенье, 1 августа 2021, 06:58
Боксер Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр

Украинский боксер Александр Хижняк, пройдя в полуфинал, обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Источник: Sport.ua

Детали: В четвертьфинале весовой категории до 75 кг Хижняк дрался с Еури Седено Мартинесом из Доминиканской республики.

Дуэль получилась сложной. Украинец владел преимуществом в первых двух раундах, нанося сопернику много ударов.

Однако в третьем раунде рефери после удара доминиканца ниже пояса открыл счет для украинца, зафиксировав нокдаун.

Судьи отдали победу Хижняку по очкам разделенным решением.

Напомним: Первое "серебро" для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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