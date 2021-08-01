Боксер Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр
Воскресенье, 1 августа 2021, 06:58
Украинский боксер Александр Хижняк, пройдя в полуфинал, обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
Источник: Sport.ua
Детали: В четвертьфинале весовой категории до 75 кг Хижняк дрался с Еури Седено Мартинесом из Доминиканской республики.
Дуэль получилась сложной. Украинец владел преимуществом в первых двух раундах, нанося сопернику много ударов.
Однако в третьем раунде рефери после удара доминиканца ниже пояса открыл счет для украинца, зафиксировав нокдаун.
Судьи отдали победу Хижняку по очкам разделенным решением.
Напомним: Первое "серебро" для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.